تفاصيل خطيرة في واقعة سقوط الطائرة الإثيوبية
كشفت تقارير، اليوم الأربعاء، أن قائدي الطائرة الإثيوبية 737 ماكس التي تحطمت الشهر الماضي، اتبعا في البداية إجراءات الطوارئ التي أصدرتها شركة بوينج الأمريكية؛ لكنهما لم يتمكنا رغم ذلك من استعادة السيطرة على الطائرة.
وأطلقت ” بوينج ” تعليمات إلى الطيارين بشأن فصل النظام الآلي لمنع السقوط خلال التحليق في أعقاب تحطم طائرة من نفس الطراز في إندونيسيا قبل أقل من خمسة أشهر من حادث الطائرة الإثيوبية.
ومن الجدير بالذكر، أن حادث السقوط أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 157 شخصًا، كما أدى إلى وقف تحليق الطائرات من طراز 737 ماكس في جميع أنحاء العالم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 14 ساعة
لافات الفوت
ماينفع الصوت😐
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 13 ساعة
رحمة الله عليهم وياليت العالم يستفيدون من هذه الاخطاء والكوارث
رحال[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 10 ساعات
وين التفاصيل المهمة ؟؟؟؟؟؟ ماني شايف جديد
او بس عنوان جرئ لجذب اكبر عدد من القراء ؟ مسخره والله
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 10 ساعات
فين التفاصيل الجديده …
زائر[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 10 ساعات
رحمة الله عليهم ————-اتبعوا تعليمات الطواري البلاء في الالي يعلق ويصير المتحكم في الطائره اصلا ليه النظام يكون يتحول بدون اجراء من الطيار خلاص وش هو له طيار اذا مايتحكم في الطائره يوم سقطت الظائره الاندونيسيه المفروض توقف ماكس ذي تحقيق ياخذ كم شهر لكن عشان الشركه ماتخسر مااعلنوا نتائج والا عارفين البلاء وقالوا تعليمات طبقوها للطواري
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ 9 ساعات
يعني الخلل مصنعي ، وتتحملها الشركه ,,