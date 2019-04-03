تفاصيل خطيرة في واقعة سقوط الطائرة الإثيوبية

أديس أبابا(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الأربعاء، أن قائدي الطائرة الإثيوبية 737 ماكس التي تحطمت الشهر الماضي، اتبعا في البداية إجراءات الطوارئ التي أصدرتها شركة بوينج الأمريكية؛ لكنهما لم يتمكنا رغم ذلك من استعادة السيطرة على الطائرة.

وأطلقت ” بوينج ” تعليمات إلى الطيارين بشأن فصل النظام الآلي لمنع السقوط خلال التحليق في أعقاب تحطم طائرة من نفس الطراز في إندونيسيا قبل أقل من خمسة أشهر من حادث الطائرة الإثيوبية.

ومن الجدير بالذكر، أن حادث السقوط أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 157 شخصًا، كما أدى إلى وقف تحليق الطائرات من طراز 737 ماكس في جميع أنحاء العالم.