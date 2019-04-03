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تفاصيل خطيرة في واقعة سقوط الطائرة الإثيوبية

تفاصيل خطيرة في واقعة سقوط الطائرة الإثيوبية
أديس أبابا(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الأربعاء، أن قائدي الطائرة الإثيوبية 737 ماكس التي تحطمت الشهر الماضي، اتبعا في البداية إجراءات الطوارئ التي أصدرتها شركة بوينج الأمريكية؛ لكنهما لم يتمكنا رغم ذلك من استعادة السيطرة على الطائرة.

وأطلقت ” بوينج ” تعليمات إلى الطيارين بشأن فصل النظام الآلي لمنع السقوط خلال التحليق في أعقاب تحطم طائرة من نفس الطراز في إندونيسيا قبل أقل من خمسة أشهر من حادث الطائرة الإثيوبية.

ومن الجدير بالذكر، أن حادث السقوط أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 157 شخصًا، كما أدى إلى وقف تحليق الطائرات من طراز 737 ماكس في جميع أنحاء العالم.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 13 ساعة

رحمة الله عليهم وياليت العالم يستفيدون من هذه الاخطاء والكوارث

[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 10 ساعات

وين التفاصيل المهمة ؟؟؟؟؟؟ ماني شايف جديد
او بس عنوان جرئ لجذب اكبر عدد من القراء ؟ مسخره والله

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 10 ساعات

فين التفاصيل الجديده …

[ عدد التعليقات: 2289 ] نشر منذ 10 ساعات

رحمة الله عليهم ————-اتبعوا تعليمات الطواري البلاء في الالي يعلق ويصير المتحكم في الطائره اصلا ليه النظام يكون يتحول بدون اجراء من الطيار خلاص وش هو له طيار اذا مايتحكم في الطائره يوم سقطت الظائره الاندونيسيه المفروض توقف ماكس ذي تحقيق ياخذ كم شهر لكن عشان الشركه ماتخسر مااعلنوا نتائج والا عارفين البلاء وقالوا تعليمات طبقوها للطواري

[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ 9 ساعات

يعني الخلل مصنعي ، وتتحملها الشركه ,,

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