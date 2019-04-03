لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب
فتحت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ ساتورب ” باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل .
وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي :
-مساح كميات : شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات”الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية” .
– مستشار قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.
– مهندس أول سلامة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.
– مستشار فني- الأمن: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأدلة الجنائية، العلوم الأمنية)، أو ما يعادلها. –
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م على الرابط التالي :هنا
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 12 ساعة
بالتوفيق.