لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ ساتورب ” باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي :

-مساح كميات : شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات”الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية” .

– مستشار قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

– مهندس أول سلامة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مستشار فني- الأمن: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأدلة الجنائية، العلوم الأمنية)، أو ما يعادلها. –

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ 2 إبريل 2019م على الرابط التالي :هنا