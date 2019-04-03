تفحم ” مسن ” إثر إندلاع حريق داخل غرفته بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق داخل غرفة ” مُسِنّ ” سبعيني بقرية الشصرة شرق القنفذة؛ مما أسفر عن وفاته احتراقًا.

وعن التفاصيل، اشتعلت النيران بغرفة المسن ليلاً أثناء نومه دون أن يشعر به، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعدما أتت النيران على كامل محتويات الغرفة وتصاعد الأدخنة للخارج.

وهرع أقاربه لنجدته؛ لكنهم وجدوه قد فارق الحياةوتفحمت جثته وعُثر عليها في وضع السجود وباتجاه القبلة.

وقامت الجهات الأمنية بمباشرة الحادث للتحقيق في أسباب الحريق، ونقل الجثة لثلاجة الموتى.