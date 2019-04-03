الفنانة هالة صدقي تثبت براءتها من الفيديو المسيء بديانتها

القاهرة(صدى):

برأت الفنانة المصرية نفسها من مقطع الفيديو المسيء الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تحملت الكثير بعدما دخلت عالم التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة في مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني إن دليل براءتها أنها مسيحية وعبارة لاحول ولا قوة إلا بالله التي جاءت في الفيديو لا نرددها كمسيحيين.

وأضافت صدقي أنها تكن كل الاحترام والتقدير لزملائها في الوسط الفني قائلة: ”أحترم زملائي ومهنتي، وما أثير حولي لا يقبله عقل كوني فنانة داخل الوسط الفني ولست معتزلة، وأنا لست دكتورة أو مهندسة أو خارج الوسط كي أتحدث هذا الكلام أو أصف زملائي بأوصاف تحمل كلمات خارجة“.