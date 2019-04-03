السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للصناعات العسكرية في الرياض (شركة حكومية) عن توافر وظائف هندسية تحت التدريب لحملة البكالوريوس.

وأشارت إلى الوظائف الشاغرة هي: مهندس برمجيات لمحاكاة التدريب (SW-SIMUL)

– درجة البكالوريوس في (هندسة الاتصالات، الهندسة الصناعية، هندسة الإلكترونيات، الفيزياء)، مهندس برمجيات لنظام الإدارة المتكاملة لأنظمة (SW-IPMS)– درجة البكالوريوس في (هندسة الاتصالات، الهندسة الصناعية، هندسة الإلكترونيات، الفيزياء)، مهندس برمجيات لتكامل أنظمة القتال (SW-CSI)– درجة البكالوريوس في (هندسة الاتصالات، الهندسة الصناعية، هندسة الإلكترونيات، الفيزياء)، مهندس نظام لتكامل أنظمة القتال (SE-CSI)– درجة البكالوريوس في (هندسة الاتصالات، الهندسة الصناعية، هندسة الإلكترونيات، الفيزياء).

أوضحت أن التوظيف فترة تدريبية في جنوب أسبانيا قبل الانتقال لمقر الشركة الرئيسي بالرياض، لافتة إلى أن جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:هنا