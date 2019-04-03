بنسبة 81%.. حفظ القرآن يقلل الإصابة بضغط الدم والسكر

سالم المطيري(صدى):

أظهر بحث علمي أجرته كلية الطب جامعة القصيم أن حفظ القرآن، يقلل الإصابة بـ ” ضغط الدم والسكر والاكتئاب ” بنسبة 81% .

حيث قاموا بإجراء دراسة عن العلاقة بين تحفيظ القرآن والصحة لكبار السن من الرجال ” 55 سنة ” من بريدة، وتم اختيار الرجال من المساجد.

وقاموا بتقييم ” التركيبة السكانية، ونمط الحياة، والاكتئاب ” مع استبيانات موحدة، ثم قياس الطول والوزن وضغط الدم والجلوكوز في الدم العشوائي glucometer.

ووفقًا للدراسة، كان المتوسط والانحراف المعياري للعمر ومؤشر كتلة الجسم وتحفيظ القرآن 63 سنة (7.5)، 28.9 كجم / م 2 (4.8)، و 4.3 أقسام (6.9)، و كان انتشار ارتفاع ضغط الدم والسكري والاكتئاب 71 ٪، 29 ٪، و 22 ٪ على التوالي.

وكشفت الدراسة أن أولئك الذين حفظوا 10 أجزاء على الأقل من القرآن 64 ٪ و 71 ٪ ، و 81 ٪ أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم والسكري والاكتئاب مقارنة مع أولئك الذين حفظوا أقل من 0.5 أجزاء، بعد السيطرة على المتغيرات المشتركة.