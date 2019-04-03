  • الأربعاء 3

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. برد وأمطار غزيرة على مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

برد وأمطار غزيرة على مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

برد وأمطار غزيرة على مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة
علي القحطاني(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات عبد العزيز الحصيني ، هطول امطار خفيفة إلى غزيرة مع زخات من البرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة .

وقال ” الحصيني ” أن الحالة المذكورة تشمل الأفلاج ،ووادي الدواسر ، والحفيرة ، ورنية ، وبيشة ، والطائف ، والباحة ، وعيسر ، ونجران مع رياح مثيرة للأتربة .

من جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ضباب الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية حتى صباح غداً الخميس .

وتوقعت الهيئة هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة، عسير، جازان، ونجران ، والرياض والشرقية ، وأجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية .


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *