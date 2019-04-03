برد وأمطار غزيرة على مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة
توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات عبد العزيز الحصيني ، هطول امطار خفيفة إلى غزيرة مع زخات من البرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة .
وقال ” الحصيني ” أن الحالة المذكورة تشمل الأفلاج ،ووادي الدواسر ، والحفيرة ، ورنية ، وبيشة ، والطائف ، والباحة ، وعيسر ، ونجران مع رياح مثيرة للأتربة .
من جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ضباب الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية حتى صباح غداً الخميس .
وتوقعت الهيئة هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة، عسير، جازان، ونجران ، والرياض والشرقية ، وأجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية .
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