برد وأمطار غزيرة على مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

علي القحطاني(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات عبد العزيز الحصيني ، هطول امطار خفيفة إلى غزيرة مع زخات من البرد خلال الـ 24 ساعة المقبلة .

وقال ” الحصيني ” أن الحالة المذكورة تشمل الأفلاج ،ووادي الدواسر ، والحفيرة ، ورنية ، وبيشة ، والطائف ، والباحة ، وعيسر ، ونجران مع رياح مثيرة للأتربة .

من جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ضباب الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية حتى صباح غداً الخميس .

وتوقعت الهيئة هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة، عسير، جازان، ونجران ، والرياض والشرقية ، وأجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية .