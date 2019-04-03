النفط يقترب من 70 دولارا مرتفعا لليوم الرابع

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي اليوم الأربعاء ليقترب برنت من 70 دولارا للبرميل إذ ألقى الدعم الذي يلقاه الخام من تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية بظلاله على زيادة غير متوقعة للمخزونات الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لبرنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 69.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0554 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في وقت سابق 69.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر تشرين الثاني وهي المرة الأخيرة التي تجاوز فيها مستوى 70 دولارا.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 62.84 دولار للبرميل وكان ارتفع في وقت سابق إلى 62.90 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني.