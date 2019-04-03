الإعلان عن موعد تطوير المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر 

علي القحطاني(صدى):

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير، إنه يتم بحلول نهاية العام الجاري 2019م، إنجاز الأعمال التمكينية كافة، التي تتيح بدء تطوير المرحلة الأولى من المشروع.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال تشتمل على شق طرق مؤقتة، وتشييد مجمع سكني، وأرصفة بحرية، بالإضافة إلى بدء العمل في المطار المخصص للوجهة.

ومن جهته، أبان كبير الإداريين في المشروع، أحمد درويش أنه سيتم البدء في المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجاري، وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستخلق العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الضيافة والبنى التحتية واللوجيستية.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الأولى التي سينتهي العمل بها عام 2022، إنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مراسٍ لليخوت، بالإضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية.