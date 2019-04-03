ميجان ماركل تبتكر حيلة ذكية لتكبير الشفاه بدون بوتوكس
ابتكرت دوقة ساسكس ميغان ماركل طريقة مختلفة لتكبير الشفاه بدون بوتوكس، حيث استخدمت قلم تحديد الشفاه،
وأشارت ماركل: ” اختاري قلم تحديد شفاه بلون قريب من لون شفتيك، وأرسمي بواسطته خطاً حول كامل مساحتهما مع تخطّي الخطّ الخارجي قليلاً “.
وأبانت ماركل: ” يمكنك تلوينهما بملمع الشفاه وهكذا يمكن الحصول على شفاه ممتلئة تماماً كما يحدث بعد تلقي حقن البوتوكس أو الخضوع لعمليات تجميل “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 14 ساعة
في طريقة أفضل😉
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 13 ساعة
زين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40238 ] نشر منذ 13 ساعة
هههههههههههههههههه
دامك حامل بتنتفخ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ 7 ساعات
خبري ام القبعات ..
.. تلقين عندها التشجيع ,,