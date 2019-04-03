ميجان ماركل تبتكر حيلة ذكية لتكبير الشفاه بدون بوتوكس 

لندن (صدى):

ابتكرت دوقة ساسكس ميغان ماركل طريقة مختلفة لتكبير الشفاه بدون بوتوكس، حيث استخدمت قلم تحديد الشفاه،

وأشارت ماركل: ” اختاري قلم تحديد شفاه بلون قريب من لون شفتيك، وأرسمي بواسطته خطاً حول كامل مساحتهما مع تخطّي الخطّ الخارجي قليلاً “.

وأبانت ماركل: ” يمكنك تلوينهما بملمع الشفاه وهكذا يمكن الحصول على شفاه ممتلئة تماماً كما يحدث بعد تلقي حقن البوتوكس أو الخضوع لعمليات تجميل “.