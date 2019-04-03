مع قرب انتشارها .. حقيقة تأثير السيارات الكهربائية على طلب النفط المحلي

الرياض(صدى):

رغم وجود بعض المخاوف من تراجع الطلب على النفط المحلي والعالمي بسبب استخدام السيارات الكهربائية ، إلا ان الوكالة الدولية للطاقة بددتها جميعاً ، مؤكدة ان الوقود سيظل المحرك الرئيسي في سوق السيارات والشاحنات والطائرات .

وتوقعت الوكالة زيادة السيارات الكهربائية على الطرق بواقع 5 مليون سيارة عالمياً تساهم في خفض الطلب على النفط بواقع 50.000 برميل يومياً وهو رقم ضئيل مقارنةً بـ 100.6 مليون برميل يومياً وهي نسبة لا تذكر .

وأكد رئيس الوكالة ” فاتح بيرول ” ان ارقام السيارات الكهربائية ضئيلة مقارنةً بمليار سيارة تعمل بالمحروقات .

وأضاف انه حتى لو ارتفع عدد السيارات الكهربائية إى 300 مليون سيارة بحلول 2030 –وهو رقم لا يتصور الوصول إليه – فإن الإنبعاثات الكربونية ستقل عالمياً بنسبة 1% ، وبالتالي يظل تأثيرها محدود على النفط وخفض التلوث .