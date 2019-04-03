طرق التغلب على تقشر البشرة قبل الربيع

أميرة خالد(صدى):

تُصاب البشرة بالجفاف خلال فصل الشتاء ما يؤدي إلى ظهور مشكلة التقشّر المزعجة قبل بداية الربيع، والتي يمكن التغلب عليها من خلال عدة طرق بسيطة.

وتستطيع التغلب على تلك المشكلة من خلال معرفة نوع البشرة واختيار المستحضرات التجميلية والكريمات المناسبة لها والتي تحميها من اي عوامل مزعجة للمحافظة على نضارتها واشراقتها.

وفي السياق نفسه، فإن شرب الماء بكثرة يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة واشراقتها، وبالتالي من المهم تناول الماء بما يعادل الليترين في اليوم الواحد، فذلك يساعد على تجديد خلايا البشرة ويحميها من التشققات التي قد تظهر نتيجة الجفاف.

ومن العوامل الهامة أيضًا، التقليل من استعمال المستحضرات التجميلية وتنظيف الوجه بشكل صحيح قبل الخلود إلى النوم فذلك يعيد بناء الخلايا الجلدية ويخفف من اضراره وأثاره على البشرة.