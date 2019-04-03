البقع الداكنة على الرقبة قد تنذر بإصابتك بالسرطان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قد تنذر البقع أو الحلقات الداكنة التي قد تظهر على الرقبة بالإصابة بأمراض خطيرة؛ حيث قال باحثون بريطانيون أنها قد يشير للإصابة بالسكري أو متلازمة المبيض متعدد الكيسات، وهو اضطراب هرموني شائع بين النساء في عمر الإنجاب.

ولكن المقلق أكثر أن تلك البقع قد تشير لخطر الإصابة بالسرطان في بعض الحالات الغريبة؛ فيما لفت أطباء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا NHS إلى إن احتمالات ظهور تلك البقع والحلقات الداكنة تتزايد لدى السيدات زائدات الوزن.

وأوضح الأطباء، أنها قد تظهر نتيجة إصابتهن بمرض السكري أو حين يَكُنَّ معرضات لخطر الإصابة به، كما أن تلك البقع قد تشير أيضًا لوجود خلل هرموني، مطالبين أي امرأة تلاحظ ظهور تلك البقع حول رقبتها بضرورة التوجه إلى أقرب طبيب متخصص كي يقوم بفحصها.