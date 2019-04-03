بالخطوات.. طريقة سهلة ومميزة لمكياج العيون الذهبية

أميرة خالد(صدى):

كثيراً ما تتمنى المرأة وضع مكياج جرئ لعينيها إلا أنها تخشى صعوبته والنتيجة السيئة في نهاية الأمر ، لذا ينصح خبراء التجميل بتطبيق بعض الخطوات للحصول لمكياج ذهبي مميز لذوات العيون البني على وجه الخصوص وهي :

1 – قومي بتوزيع كريم الأساس لضمان لون موحد وتثبيت المكياج وقت أطول .

2- رسم خط باللون البني يفصل بين الجفن المتحرك والجفن العلوي ، لتحديد المنطقة التي ستغطيها بالظلال .

3- تمرير الفرشاه على هذا الخط حتى يظهر بشكل جميل ولا يظهر بشكل حاد .

4- تطبيق الضلال الذهبية على الجفن المتحرك توزيعه بالفرشاة مع عدم ترك فراغات لتغطية كامل الجفن .

5- رسم الأيلاينر الأسود أو البني الداكن حسب اختيارك، من زاوية العين الداخلية إلى الخارج .

6- وضع لمسة من الهايلايتر على عظمة أسفل الحاجب لتضيئي بها الماكياج.

7- تطبيق الماسكرا بشكل مكثف لإطالة الرموش .

8- تنظيف محيط العين باستخدام فرشاة أو قرص من القطن .