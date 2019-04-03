بالخطوات.. طريقة سهلة ومميزة لمكياج العيون الذهبية
كثيراً ما تتمنى المرأة وضع مكياج جرئ لعينيها إلا أنها تخشى صعوبته والنتيجة السيئة في نهاية الأمر ، لذا ينصح خبراء التجميل بتطبيق بعض الخطوات للحصول لمكياج ذهبي مميز لذوات العيون البني على وجه الخصوص وهي :
1 – قومي بتوزيع كريم الأساس لضمان لون موحد وتثبيت المكياج وقت أطول .
2- رسم خط باللون البني يفصل بين الجفن المتحرك والجفن العلوي ، لتحديد المنطقة التي ستغطيها بالظلال .
3- تمرير الفرشاه على هذا الخط حتى يظهر بشكل جميل ولا يظهر بشكل حاد .
4- تطبيق الضلال الذهبية على الجفن المتحرك توزيعه بالفرشاة مع عدم ترك فراغات لتغطية كامل الجفن .
5- رسم الأيلاينر الأسود أو البني الداكن حسب اختيارك، من زاوية العين الداخلية إلى الخارج .
6- وضع لمسة من الهايلايتر على عظمة أسفل الحاجب لتضيئي بها الماكياج.
7- تطبيق الماسكرا بشكل مكثف لإطالة الرموش .
8- تنظيف محيط العين باستخدام فرشاة أو قرص من القطن .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40230 ] نشر منذ 3 دقائق
طيب طيب