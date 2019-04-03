قفزت على ظهره وفتحت فكه.. أم تنقذ طفلها من أنياب أسد

أوتاوا(صدى):

استطاعت ” أم ” كندية انقاذ ابنها من أنياب أسد جبال، بعد أن طبق بأنيابه على رقبة ابنها وذراعة وجره خارج منزلهما في جزيرة ” فانكوفر ” .

وعن تفاصيل الحادثة، تمكن الأسد الجبلي من الطفل بعد أن نجح في القفز عن السياج الذي يفصل حديقة المنزل عن الأرض الخلاء.

وسمعت الأم التي كانت داخل المنزل في تلك اللحظة، صراع الطفل مع الأسد وصراخه، وسارعت إلى محاولة إنقاذه من فك الأسد.

حيث شاهدت ” الأم ” يطبق بأنيابه على رقبة ابنها وذراعه وجره خارج منزلهما في جزيرة فانكوفر، قفزت على ظهر الأسد وفتحت فكيه بيديها العاريتين.

واستمرت ” الأم ” الصراخ طلبا للمساعدة، الأمر الذي ساعد في هرب أسد الجبال، ويتعافى الطفل بعد الجروح التي تعرض لها في رأسه ورقبته وذراعه إثر هجوم أسد.