” صورة ” تبرز مواصفات ألفا روميو GTV الجديدة المعاد إحياءها

روما(صدى):

أبرزت صورة جديدة سيارة ” GTV ” الرياضية التي تم إحياؤها من ألفا روميو على الإنترنت، وذلك بعد حوالي 10 أشهر من تأكيد العلامة الإيطالية انها تعمل على سيارة GTV جديدة.

ويظهر بالصورة خط السقف الممدود والذي قد يوفر مساحة كافية للرأس لمقعدين صغيرين في الصف الثاني، وفي مكان آخر يمكن رؤية النوافذ الجانبية الحادة والمصابيح الخلفية LED الصغيرة وقوس العجلات الخلفية المميز، والجنوط الرياضية السوداء والتي تجلس على أقراص مكابح حمراء.

كما تشتمل ” سيارة GTV ” الجديدة على مآخذ هواء كبيرة وغطاء محرك طويل مع خطوط شخصية جريئة، ومن المفترض أن تعمل السيارة بمحرك جديد نسخة من محرك V6 توربو سعة 2.9 لتر الموجود في شركة صناعة السيارات، ولكنه مدعوم بمحرك كهربائي صغير.

حيث يوفر المحرك قوة 505 حصان في شكله الحالي، وإذا تم إضافة محرك كهربائي ستزيد هذه القوة إلى أكثر من 600 حصان، وستحصل السيارة أيضاً على نظام دفع رباعي مع توجيه مثالي للوزن بنسبة 50:50.