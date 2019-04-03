خادم الحرمين الشريفين يزور البحرين

نايف السالم(صدى):

يزور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – مملكة البحرين اليوم الأربعاء في زيارة يلتقي خلالها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

وقال الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى سيكون في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله البلاد، ستتضمن الزيارة مباحثات بين خادم الحرمين وملك البحرين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل إلى المنطقة الشرقية أول أمس قادماً من تونس عقب زيارة رسمية ورئاسته وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.