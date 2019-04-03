الذهب مستقر وسط تراجع الدولار

وكالات(صدى):

استقرت أسعار الذهب اليوم بفعل تراجع الدولار، بعد تعافيها من أدنى مستوى في أربعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، حتى مع خفوت الطلب على المعدن كملاذ آمن بسبب موجة مكاسب صعدت بالأسهم إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وفي الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، كان الذهب دون تغير يذكر عند 1293.33 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1297.70 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار حوالي 0.2 %، مما يخفض تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.