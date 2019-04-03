بالصور.. ملتقى مهني لدعم التحصيل والإفادة من التجارب العالمية بعسير

محمد بن طحيطح(صدى):

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ، افتتح وكيل الإمارة للشؤون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي , صباح اليوم، ملتقى التطوير المهني التعليمي الأول ، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث ( بنين وبنات ), بفندق قصر أبها ، وذلك بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة بالإنابة الأستاذ سعد الجوني ، وقيادات التعليم .

من جهته أكد الجوني في كلمة له أن الملتقى يهدف إلى تنمية مهارات شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين وقيادات “بنين وبنات” ، من خلال تقديم مهارات الاتصال والتواصل ، وإدارة البيئة الصفية لرفع التحصيل الدراسي ، وتزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين ومتطلبات تحقيقها بما يواكب تطلعات الوطن وخطط التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ،مستعرضا جهود تعليم المنطقة في عقد عدد من الشراكات الناجحة والفاعلة في مجال التدريب والتطوير المهني .

وأعرب وكيل الإمارة للشؤون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي في كلمة له عن تقديره لما يبذل من جهود في أروقة التعليم بالمنطقة ، مشيرا إلى أن الملتقى يعد واحدا من بين تلك الجهود التي تعكس حجم ما يبذل في الميدان التربوي ، لافتا إلى أن التعليم يعد ركيزة أساسية في بناء أي مجتمع ، والعناية به أمر لابد منه ، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما حظي به التعليم في المملكة من عناية خاصة من قبل ولاة الأمر .

إلى ذلك شهد الملتقى عرض فلم مرئي، استعرض أبرز الجهود وأهمها في مجال التطوير المهني والتدريب ، حيث بلغت أعداد المستفيدين من برنامج التطوير المهني خلال العام 2018 نحو” 10993″ في قطاع البنين ، ونحو “16193 ” في قطاع البنات ،وبلغ عدد البرامج المقدمة خلال العام نفسه” 650 “برنامجا للبنين ، ” و”721″برنامجا للبنات ، كما استفاد من هذه البرامج” 731 “قائدا ، و”820″ قائدة ، وتطرق الفيلم لجهود إدارة التدريب التربوي والابتعاث في مواكبة خطط التحول الوطني من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للبنين وأخرى للبنات ، تعنى بالتدريب الإلكتروني عن بعد .

وتخلل اللقاء تقديم ثلاث أوراق عمل ،تضمنت الورقة الأولى مهارات المعلم اللازمة لرفع مستوى تحصيل طلابه قدمها الباحث الدكتور ظافر آل حماد من جامعة الملك خالد ، وقدمت الدكتورة غادة آل زياد من إدارة الإشراف التربوي بتعليم عسير ورقة عمل بعنوان ” التحصيل الدراسي ” ، وتناول الدكتور علي الصغير عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد محورا بعنوان ” فاعلية استخدام أساليب التعلم النشط في الارتقاء بمستوى التحصيل الأكاديمي ، والتفاعل الصفي “، كما تم عقد ثمان ورش عمل ضمن مجموعات التركيز تضمنت العديد من المحاور .

واختتم اللقاء بتكريم الجهات والأقسام المشاركة من تعليم عسير ، كما قدم مدير عام التعليم بعسير بالإنابة الأستاذ سعد الجوني درعا تذكاريا لراعي الحفل .