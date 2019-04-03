وكيل النماص يفتتح الأسبوع التقني التوعوي الأول بتقنية المنطقة

محمد بن طحيطح(صدى):

افتتح سعادة وكيل محافظ ⁧‫محافظة‬⁩ النماص الاستاذ حسن بن فراج الشهري بالكلية التقنية بالنماص أمس الثلاثاء الموافق 7/26 الاسبوع التقني التوعوي الاول بالكلية حيث بدأ الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم رتلها المتدرب جمال الشهري ومن ثم رحب عميد الكلية الاستاذ محمد بن حسن الشهري بالحضور وتحدث عن حرص الكلية على إقامة مثل هذه البرامج التى تهدف لتنمية مهارات المتدربين وتأهيلهم لسد احتياج سوق العمل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ومن ثم كرم راعي الحفل الجهات المشاركة وتوجه الحضور لافتتاح المعرض المقام لهذه المناسبة حيث شاركت ادارة التعليم والمخدرات وبنك التنمية الاجتماعية والكلية بالاضافة الى القطاع الصحي بالنماص في المعرض وفي الختام قدمت الكلية لراعي الحفل سعادة وكيل محافظ محافظة النماص درعا تذكاريا بهذه المناسبة.