سيدة تصرف على زوجها طوال 14 عامًا بعدما هددها بتشويه بناتها!

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية دعوى قضائية طالبت فيها بالطلاق للضرر، لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها.

وتقول الزوجة: ” عشت 14 عاما متحملة الضرب والإهانة وزوجي عاطل عن العمل وملازم للمنزل ويجبرني على الإنفاق عليه، ويعنفني لأخذا مرتبي لينفقه على النساء تاركًا بناته من دون طعام ” .

وأضافت : ” تعود زوجي على سلب راتبي واستغلال ضعفي ليسلط غضبه على جسدي، وعندما أنفق على بناتي الثلاثة أو أشترى غرض لنفسي يفتعل شجار ويعاقبني لاعتاد على الإهانة بسبب رفض أهلى تطليقي ” .