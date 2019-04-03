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سيدة تصرف على زوجها طوال 14 عامًا بعدما هددها بتشويه بناتها!

سيدة تصرف على زوجها طوال 14 عامًا بعدما هددها بتشويه بناتها!
القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية دعوى قضائية طالبت فيها بالطلاق للضرر، لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها.

وتقول الزوجة: ” عشت 14 عاما متحملة الضرب والإهانة وزوجي عاطل عن العمل وملازم للمنزل ويجبرني على الإنفاق عليه، ويعنفني لأخذا مرتبي لينفقه على النساء تاركًا بناته من دون طعام ” .

وأضافت : ” تعود زوجي على سلب راتبي واستغلال ضعفي ليسلط غضبه على جسدي، وعندما أنفق على بناتي الثلاثة أو أشترى غرض لنفسي يفتعل شجار ويعاقبني لاعتاد على الإهانة بسبب رفض أهلى تطليقي ” .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11900 ] نشر منذ 3 دقائق

آهاااا تعود زوجك ع “سلب راتبك”🤔
قدام لأفتي بالموضوع قولي لي هو اللي خاطبك ولا إنتي اللي خاطفته قصدي خاطبته؟
:
لأن (بعضهن) في مقابل الحصول ع (خروف) تتنازل عن كل ششئ ثم لاطاحت ع رأسها رجعت تفكر وقد فات الفوت ثم تبدأ تحن وتزن وتزعج أم العالم هنا نقول لها “أنطمي) ولايكثر وخبز خبزتيه يـ”الرفلا” أكليه.

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