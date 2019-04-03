سيدة تصرف على زوجها طوال 14 عامًا بعدما هددها بتشويه بناتها!
أقامت سيدة مصرية دعوى قضائية طالبت فيها بالطلاق للضرر، لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها.
وتقول الزوجة: ” عشت 14 عاما متحملة الضرب والإهانة وزوجي عاطل عن العمل وملازم للمنزل ويجبرني على الإنفاق عليه، ويعنفني لأخذا مرتبي لينفقه على النساء تاركًا بناته من دون طعام ” .
وأضافت : ” تعود زوجي على سلب راتبي واستغلال ضعفي ليسلط غضبه على جسدي، وعندما أنفق على بناتي الثلاثة أو أشترى غرض لنفسي يفتعل شجار ويعاقبني لاعتاد على الإهانة بسبب رفض أهلى تطليقي ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48752 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد14عام
توها تصحى😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40225 ] نشر منذ 4 دقائق
الله المستعان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40225 ] نشر منذ 4 دقائق
الله المستعان
غندورة[ عدد التعليقات: 11900 ] نشر منذ 3 دقائق
آهاااا تعود زوجك ع “سلب راتبك”🤔
قدام لأفتي بالموضوع قولي لي هو اللي خاطبك ولا إنتي اللي خاطفته قصدي خاطبته؟
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لأن (بعضهن) في مقابل الحصول ع (خروف) تتنازل عن كل ششئ ثم لاطاحت ع رأسها رجعت تفكر وقد فات الفوت ثم تبدأ تحن وتزن وتزعج أم العالم هنا نقول لها “أنطمي) ولايكثر وخبز خبزتيه يـ”الرفلا” أكليه.