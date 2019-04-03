بالفيديو.. المصلح يوضح حكم ” السرحان ” أثناء الصلاة

عادل الحربي(صدى):

أجاب الشيخ خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، على استفسار حول حكم السرحان أثناء الصلاة، وما إذا كانت تصح الصلاة أم أنها باطلة.

وأوضح الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” أن السرحان يعتبر أمرًا ليس من خيار الإنسان، فلا إثم عليه، طالما يحاول أن يدفع هذه الوساوس، لكنه إذا استرسل مع الوساوس فحينها ينقص من أجره بقدر استرساله.

ونصح المصلح بالبعد عن كل ما يشغل خلال الصلاة، وأدائها في مكان بعيد قدر الإمكان عن الوساوس التي تقطع حضور القلب أثناء الصلاة.