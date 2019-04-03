كاتبة كويتية تفتح النار على نفسها بانتقادها للحجاب ومظاهر التدين
فتحت الكاتبة الكويتية فارعة السقاف، النار على نفسها، حيث لاقت انتقادات لاذعة من قبل نخب كويتية متعددة، عقب انتقادها الحجاب ، وحديثها عن زيادة نفوذ الإسلاميين بالكويت.
وقالت الكاتبة السقاف، إنها ” لم تلتق بأي فتاة خلال مرحلة الدراسة المتوسطة والثانوية ترتدي الحجاب “ ، متابعةً بأن ” الحجاب لا بأس به فهو كالوشاح ملون، إلا أنه عندما يكون كله أسود فإن هذا يشكل الخوف ” .
وشن الكتاب والإعلاميين الكويتيين حملة إلكترونية ضدها، مطالبين بمحاسبتها ومحاسبة المؤسسة التي ترأسها.
واعتبروها أنها أساءت للإسلام في حديثها من حيث تعلم، ونشرت الكراهية وتجاوزت مفهوم التعايش .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48727 ] نشر منذ 1 ساعة
مهي بهينه اليمنيه هذي🤔
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2351 ] نشر منذ 42 دقيقة
سيماهم على وجوههم
كان زمان[ عدد التعليقات: 3493 ] نشر منذ 37 دقيقة
أحدى طرق البحث عن الشهرة ..
مواطن[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 24 دقيقة
وجه ابليس مايجي منه خير
ابوحنين[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 23 دقيقة
الحجاب والنقاب ستر وعفه للمسلمات
وانت بالذات ستر لك وعفه لنا اننا ما نشوف وجهك
ونأخذ عليك ذنب
علماً انك تشبهي واحد من الشباب معنا في الاستراحه
هههههههههههههههههههههه يابو شهد
11[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 12 دقيقة
الحجاب الأسود يبعث الخوف والرعب في نفوس أهل الشر والذين يريدون استغلال المرأة وجعلها سلعة رخيصة بينما يبعث الطمأنينة في نفوس أهل الخير والمحافظين بل إن شعائر الدين برمتها تبعث القلق والنفور في قلوب المنافقين يقول الله عز وجل (وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون)