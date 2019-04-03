تعليق بن مساعد بعد فضيحة الجزيرة وحذف مقطع الفتاة الهاربة

عادل الحربي(صدى):

سخر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأربعاء، من قناة الجزيرة القطرية، التي وقعت في شر أعمالها، أثناء محاولتها للافتراء وبث الأكاذيب المحرضة ضد المملكة كعادتها.

وعلق بن مساعد على حذف الحساب الرسمي لقناة ” الحمدين ” الجزيرة، مقطع فيديو زعمت فيه أنه لفتاة سعودية هاربة.

ونشر بن مساعد صورة للحظة حذف الجزيرة للمقطع ،قائلا: ” لن يصلوا للحضيض فليس لسقوطهم قاع ” ،مشاركًا بوسم ” قطر تحرض السعوديات على الهروب ” ،والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع ” تويتر ” .

ويعد حذف الجزيرة للمقطع أكبر دليل على أن العاملين بها لا أخلاق لهم، وأنهم مجرد مرتزقةً لا أكثر، وبعيدين كل البعد عن المهنية.

وكان الفيديو الذي تم حذفة، ظهرت خلاله فتاة ادعت أنها سعودية نجحت في الهروب من المملكة، لكن فضحتها لهجتها القطرية، والعديد من الأخطاء الأخرى، التي بينت فشل ” الحمدين ” حتى في الكذب.

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