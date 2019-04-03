مجلة أمريكية تنشر أسماء تعمل بـ CNN محسوبة على قطر..وابن ترامب مصدوم!

واشنطن(صدى):

كشفت مجلة ” كونسيرفتف ريفيو ” الأمريكية، عن أسماء عاملين في قناة CNN محسوبون على قطر.

وأوضحت المجلة في تقرير مفصل، أن العديد من خبراء الأمن القومي الذين يعملون في قناة ” سي إن إن ” ويظهرون على شاشاتها كل ليلة لهم روابط مباشرة مع دولة قطر.

ومن بين هؤلاء العاملين ” علي صوفان ” ، وقد وشارك بشكل اساسي في اعداد فيلم وثائقي ضد المملكة، وهو المدير التنفيذي لأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية ، ومقره في الدوحة بتمويل من النظام القطري.

وهاجم صوفان، بشكل مكثف المملكة في أعقاب قضية الصحفي جمال خاشقجي.

ومن بين الأسماء التي نشرتها المجلة أيضًا، ” مهدي حسن ” ،وهو يعمل في شبكة سي إن إن الإخبارية، وهو مقدم قديم عمل في قناة الجزيرة.

وفي هذا السياق أعرب ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جونيور ،عن صدمته من هذا التقرير، واصفًا نظام قطر بـ ” القمعي ” .