بعدما طلبها في بيت الطاعة..زوج يحاول مراضاة زوجته بـ ” كي ملابسها “

القاهرة(صدى):

نشب خلاف بين زوجين مصريين، بعد نحو 4 أشهر على الزواج، تركت إثره الزوجة منزلها متوجهة إلى منزل أسرتها، رافضة أي محاولات للصلح.

ويعود سبب الخلاف إلى أن الزوجة اكتشفت مراسلته لزميلة له في العمل خلال فترة الخطوبة، ما أثار غيرتها متهماه بالخيانة.

وقرر الزوج اللجوء إلى المحكمة لطلب زوجته في بيت الطاعة بعدما أصرت على عدم العودة له، وتدخل والدها وأصر على موقف ابنته.

وعادت الزوجة لمنزل الزوجية بصحبة خبراء محكمة الأسرة، واستجابت للصلح ، بعدما ملأ زوجها المنزل بالورود والشيكولاتة، وقام بكي ملابسها المفضلة، في محاولة لإرضائها وعودتهما لحياتهما الطبيعية.