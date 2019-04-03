بالصور.. إصابة 5 بينهم امرأة وطفل إثر تدمير طائرتين بدون طيار بخميس مشيط

أبها(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة ( 21:36 ) من مساء اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن سقوط شظايا اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدينة ( خميس مشيط ).

حيث تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين مما نتج عنها اصابة ( 5 ) خمسة أشخاص ( مدنيين ) بينهم طفل وامرأة سعودية، وتضرر عدد من المنازل وقصر افراح، و ( 4 ) مركبات لأضرار مختلفة. وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى لتعرضها لإصابة بالرأس، وتنفيذ الاجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. والله ولي التوفيق.