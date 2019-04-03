بالفيديو.. ” الحمدين ” الصديق الوحيد لإيران

طلال الغامدي(صدى):

أكد سامي المرشد الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي، أن الخناق بدأ يضيق على نظام الملالي، بالتزامن مع العقوبات الأمريكية الموجعة التي تم فرضها.

وأوضح المرشد أنه لم يبق لإيران صديق في المنطقة سوى تنظيم الحمدين، الذي لا يستطيع حماية نفسه.

وقال المرشد خلال برنامج ” ما وراء الحدث ” : ” بدأ الخناق يضيق على إيران من جانب بعض دول أوروبا فلا يوجد لإيران صديق في المنطقة غير تنظيم الحمدين، وهو نظام صغير جدا لكنه يكابر ويعاند ” .

وأشار إلى اعتراف روحاني بنفسه بتأثير العقوبات الأمريكية على إيران، مؤكدًا أن الملالي لم يستطع التأثير على المنطقة مهما بذل من جهود.

اقرأ أيضًا: