أمطار رعدية وأتربة مثارة على 6 مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهات متقدمة على كل من :الحدود الشمالية، ونجران، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة في تنبيهها أن منطقة الحدود الشمالية، ونجران، تشهدان نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية، مع فرصة تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، على نجران.

وتشهد منطقة الباحة، وعسير، وجازان هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من الرؤية الأفقية.

فيما تشهد المنطقة الشرقية استمرار فرصة هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل حرض والأحساء والدمام والأجزاء المجاورة.