ميسي وسواريز ينقذان برشلونة من السقوط أمام فياريال

ماجد محمد(صدى):

أنقذ ليونيل ميسي ولويس سواريز، نادي برشلونة الإسباني، من السقوط أمام فياريال، إذ أحرزا هدفي التعادل في الوقت القاتل، وذللك ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة مبكرًا بهدفين لكوتينيو ومالكو في الدقيقتين 12، 16 من الشوط الأول، إلا أن سامويل تشوكويز قلّص الفارق في النتيجة بهدف في الدقيقة 23 لفريقه.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء برشلونة بشكل ملحوظ، حيث تقدم فياريال بأهداف في الدقائق 50، 62، 80، بأقدام إكامبي وفيسنتي إيبورا وكارلوس باكا.

وأدرك ميسي وسواريز التعادل لبرشلونة، قبل نهاية اللقاء بدقائق، لينتهي بأربعة أهداف مقابل أربعة.

ارتفع رصيد برشلونة إلى 70 نقطة في صدارة الدوري، وكذلك ارتفع رصيد فياريال إلى 30 نقطة في المركز الـ17.