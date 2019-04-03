بالفيديو.. طفلة تتعرض لحادث دهس داخل المنزل

واشنطن(صدى):

تعرَّضت طفلة أمريكية (9 سنوات)، إلى حادث دهس أثناء لعبها أمام منزل العائلة، حيث اصطدمت سيارة مسرعة بالمنزل ودهست الطفلة.

وقالت والدة الطفلة، شارلوت بولتون، إنها هرعت إلى خارج المنزل، ووجدت طفلتها ممدة على الأرض بلا حراك وبعينين مفتوحتين، حيث ظنت في بادئ الأمر أن لاديريهانا قد ماتت.

ودخلت الطفلة المستشفى وهي في حالة صحية حرجة، حيث تعرضت لتسرب في صمام قلبي، وكسر في الجمجمة، وكسر في عظم الحوض، في حين نشر والدها مؤخرا صورة من داخل المشفى مؤكدا أن لاديريهانا قد أصبحت بحالة جيدة.

وما زالت الشرطة الأمريكية تسعى جاهدة للتحقق من هوية من كان في السيارة عند وقوع الحادثة.