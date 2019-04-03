صحة جازان: لا صحة لإعفاء مدير مستشفى ” جميع الموظفين في دورة تدريبية “

تركي السالم(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لصحة جازان، نبيل غاوي، عدم صحة ما يتم تداوله عن صدور قرار بإعفاء مدير أحد المستشفيات بالمنطقة، بعد إغلاق قسم أمام المراجعين بسبب دورة تدريبية للموظفين.

يذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، كانت قد فتحت تحقيقًا موسعًا بعد أن وضع أحد الأقسام بمستشفى ” أبو عريش العام ” ملصقًا أمام المراجعين، دوّن عليه عبارة ” جميع الموظفين في دورة تدريبية ” ، معتذرًا عن عدم استقبال الحالات مع تأجيل المواعيد ليوم آخر.

اقرأ أيضًا: