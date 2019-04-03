وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، عن توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمسمى (سكرتير تنفيذي أول Executive Secretary I).

واشترط المستشفى أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على دبلوم في الدراسات سكرتارية أو إدارة المستشفيات مع خبرة 10 سنوات، أو درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات أو إدارة الأعمال أو تخصص في مجال ذات صلة مع خبرة 4 سنوات.

وأوضح أن التقديم متاح بدءًا من الثلاثاء الموافق 2 أبريل، من خلال الرابط:هنــــــــا.