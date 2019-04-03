أصالة تتهم فنانة بإيذائها في عملها
اتهمت الفنانة السورية أصالة، زميلة لها في الوسط الفني بإقامة حرب ضدها وإيذائها في عملها، إلا أنها رفضت الكشف عن اسمها.
وجاء حديث أصالة في حوار لإحدى المجلات العربية، موضحة: ” هذه الفنانة منحتها بـ بلوك من حساباتي لأنها مخيفة وتحاول إيذائي طوال الوقت ولن أعلن عن اسمها ولا اتهم الفنانة أحلام في هذا الأمر، كما يتردد. ”
يذكر أن أصالة أصدرت منذ يومين أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان ” بنت أكابر ” التي تقدمها باللهجة الصعيدية، وهي من كلمات أبو نعمة ألحان محمود خيامي وتوزيع علي فتح الله.
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