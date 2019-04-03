أصالة تتهم فنانة بإيذائها في عملها

أميرة خالد(صدى):

اتهمت الفنانة السورية أصالة، زميلة لها في الوسط الفني بإقامة حرب ضدها وإيذائها في عملها، إلا أنها رفضت الكشف عن اسمها.

وجاء حديث أصالة في حوار لإحدى المجلات العربية، موضحة: ” هذه الفنانة منحتها بـ بلوك من حساباتي لأنها مخيفة وتحاول إيذائي طوال الوقت ولن أعلن عن اسمها ولا اتهم الفنانة أحلام في هذا الأمر، كما يتردد. ”

يذكر أن أصالة أصدرت منذ يومين أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان ” بنت أكابر ” التي تقدمها باللهجة الصعيدية، وهي من كلمات أبو نعمة ألحان محمود خيامي وتوزيع علي فتح الله.