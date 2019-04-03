ديجينيك: لازال هناك تحديات سنخوضها

ماجد محمد(صدى):

أشاد المدافع الأسترالي ميلوس ديجينيك، لاعب نادي الهلال، بمستوى فريقه أمام الاتفاق، في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال ديجينيك في تصريح له : ” الفريق أظهر شخصية رائعة ليلة أمس، أظهرنا أننا فريق جيد بعد العديد من المباريات الصعبة في الأسابيع القليلة الماضية ” .

وأضاف: ” الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة لنا وللجماهير أيضاً، ولكن لا يزال هناك الكثير من التحديات التي سنخوضها، ونحن نثق في قدراتنا ” .

وفاز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل بذلك إلى نصف نهائي الكأس، ويلاقي التعاون.