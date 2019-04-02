الأمير خالد بن بندر : خادم الحرمين الشريفين سعى لتنمية شاملة عبر تحديث الأنظمة وتطوير مؤسسات الدولة

سعيد العجل(صدى):

تعزيزاً لجهود قيادتنا الرشيدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والتوجيهات السديدة والتطلعات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية لبذل كافات الجهود لخدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم مجاناً.

وانطلاقاً من حرص منسوبي ومنسوبات الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم على خدمة أفراد المجتمع، جاءت فكرة هذا التكريم لنُسِهِم في دفع مسيرة التعليم، والتواصل مع الداعمين والمؤسسين.

ونتطلع -إن شاء الله- إلى تقديم الكثير من البرامج الهامة والأنشطة التي تخدم ذوي صعوبات التعليم، بدعم ومؤازرة الموسرين، والجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالعمل التطوعي ابتغاء رضاء الله سبحانه وتعالى، ثم سعياً لتطوير وتألق أبنائنا التلاميذ وأسرهم في شتى المجالات التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.

وبهذه المناسبة يسعدني تقديم أسمى آيات الشكر والتقدير مقرونا بالدعاء لكل من ساهم رعاية وتنظيم الحفل وللداعمين والمشاركين في جائزة التميز في دورتها السابعة لعام 1440هـ، على مستوى المملكة.

متمنيا للجميع التوفيق والسداد.