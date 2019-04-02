مدير الشؤون الصحية بتبوك يزور مستشفى ” أبو راكة ” العام و المراكز التابعة له

محمود البلوي(صدى):

قام مدير عام الشوون الصحيه بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله اليوم بزياره لمستشفى ابوراكه العام وبعض المراكز الصحيه التابعه له .

وكان في استقباله مساعد مدير المستشفى للشوون الفنيه الاستاذ محمد منصور السرحاني .

ومساعد مدير المستشفي لشؤون المراكز الاستاذ فلاح فرحان الفاضلي حيث استمع الى شرح مفصل عن مايحتاجه المستشفى من القوى العامله من جميع التخصصات الفنيه والطبيه والاداريه وغيرها لما فيه مصلحة المريض والمراجع ووعد بتطوير المستشفى والمراكز التابعه وتذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تحول دون خدمه المراجعين.