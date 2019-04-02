شاعر يروي قصيدة زوجة تهديها لـ ” زوجها الخائن “

الأربعاء 3
أبريل
(يقال ) أنّ الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بعد انتهاء فترة رئاسته وزوجته هيلاري توقّفا عند إحدى محطات التزوّد بالوقود , وحينما توجّها إلى عامل المحطة لدفع المبلغ المطلوب , فوجئت هيلاري بشخص كبير في السن يحييها بحرارة , فإذا هو زميل قديم كان قد طلب منها الزواج . بعد أن غادرا قال لها زوجها كلينتون : هل كنت ستتزوجين هذا الشخص ؟!
فقالت : نعم .. فردّ عليها ساخراً: تصوّري لو أنك قبلت به زوجاً؛ لأمضيت حياتك كلها زوجة لعامل محطة التزوّد بالوقود .. فردّت عليه بنبرة واثقة : بل لصنعت منه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية , وربما كنت أنت عامل المحطة ..!
حلفوا انه يسوق وهو مبرطم حتى وصلوا عند أنسابه في أوكلاهوما 😁🤣
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 18 ساعة
(يقال ) أنّ الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بعد انتهاء فترة رئاسته وزوجته هيلاري توقّفا عند إحدى محطات التزوّد بالوقود , وحينما توجّها إلى عامل المحطة لدفع المبلغ المطلوب , فوجئت هيلاري بشخص كبير في السن يحييها بحرارة , فإذا هو زميل قديم كان قد طلب منها الزواج . بعد أن غادرا قال لها زوجها كلينتون : هل كنت ستتزوجين هذا الشخص ؟!
فقالت : نعم .. فردّ عليها ساخراً: تصوّري لو أنك قبلت به زوجاً؛ لأمضيت حياتك كلها زوجة لعامل محطة التزوّد بالوقود .. فردّت عليه بنبرة واثقة : بل لصنعت منه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية , وربما كنت أنت عامل المحطة ..!
حلفوا انه يسوق وهو مبرطم حتى وصلوا عند أنسابه في أوكلاهوما 😁🤣