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  3. شاعر يروي قصيدة زوجة تهديها لـ ” زوجها الخائن “

شاعر يروي قصيدة زوجة تهديها لـ ” زوجها الخائن “




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 18 ساعة

(يقال ) أنّ الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بعد انتهاء فترة رئاسته وزوجته هيلاري توقّفا عند إحدى محطات التزوّد بالوقود , وحينما توجّها إلى عامل المحطة لدفع المبلغ المطلوب , فوجئت هيلاري بشخص كبير في السن يحييها بحرارة , فإذا هو زميل قديم كان قد طلب منها الزواج . بعد أن غادرا قال لها زوجها كلينتون : هل كنت ستتزوجين هذا الشخص ؟!
فقالت : نعم .. فردّ عليها ساخراً: تصوّري لو أنك قبلت به زوجاً؛ لأمضيت حياتك كلها زوجة لعامل محطة التزوّد بالوقود .. فردّت عليه بنبرة واثقة : بل لصنعت منه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية , وربما كنت أنت عامل المحطة ..!

حلفوا انه يسوق وهو مبرطم حتى وصلوا عند أنسابه في أوكلاهوما 😁🤣

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