وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق في مستشفى قوى الأمن بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى قوى الأمن عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (موظف حفظ Filing Clerk).

وأوضح المستشفى أن المسمى الوظيفي: موظف حفظ (Filing Clerk)، والشروط وطريقة التقديم موضحة أدناه.

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة فما فوق.

2- يفضّل وجود خبرة سابقة.

3- معرفة بالأعمال المكتبية.

4- معرفة استخدام الاجهزة المكتبية.

5- مهارات الطباعة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/04/02م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: هنــــــــا.