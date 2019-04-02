وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق في مستشفى قوى الأمن بالرياض
أعلن مستشفى قوى الأمن عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (موظف حفظ Filing Clerk).
وأوضح المستشفى أن المسمى الوظيفي: موظف حفظ (Filing Clerk)، والشروط وطريقة التقديم موضحة أدناه.
الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة فما فوق.
2- يفضّل وجود خبرة سابقة.
3- معرفة بالأعمال المكتبية.
4- معرفة استخدام الاجهزة المكتبية.
5- مهارات الطباعة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/04/02م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: هنــــــــا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 18 ساعة
باالتوفيق