تنظيم أولى حفلات الفنان خالد عبدالرحمن في الرياض.. الجمعة

أميرة خالد(صدى):

كشفت اللجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة، عن إقامة أول حفل للفنان خالد عبدالرحمن، في المملكة.

وقالت اللجنة في بيان لها: ” أنتم على موعد مع حفل جماهيري ضمن سلسلة حفلات السعودية، والتي ستقام في عدة مناطق بالمملكة والانطلاقة مع الحفل الأول في العاصمة الرياض، ويحييه الفنان الجماهيري خالد عبدالرحمن، والفنان عبدالعزيز المنصور، يوم الجمعة المقبل 5 أبريل ” .

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، كان قد وعد بأنه سيعمل على تنظيم عدة حفلات للفنان خالد عبدالرحمن في مناطق مختلفة من المملكة.