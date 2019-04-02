بالفيديو.. الجاسر: يمكن للموقوفة خدماتهم مراجعة المكتب مباشرة إذا لم يستجب الموقع
علَّق محمد الجاسر، المتحدث باسم الأحوال المدنية، على بدء تقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين الموقوفة خدماتهم، عبر حجز موعد إلكتروني.
وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” تم ” ، أنه في السابق كانت الخدمات المتاحة للموقوفة خدماتهم، لكن تجديد بطاقة الهوية وتعديل المهن واختيار بدل تالف للبطاقة كانت متوقفة؛ بسبب تصميم النظام.
وأشار إلى أنه تم البدء في تقديم جميع الخدمات لهم عبر حجز موعد إلكتروني، مضيفًا أنه بإمكانه عمل كافة الخطوات كأي مواطن دون إشكالية.
وأضاف أن تعديل المهن يقام بدون مواعيد، مفيدًا بأنه يمكن مراجعة المكتب مباشرة للذين لم يستجب لهم الموقع الإلكتروني.
فيديو | حديث محمد الجاسر في برنامج #تم حول خبر: الأحوال المدنية تبدأ بتقديم جميع خدمات السجل المدني للمواطنين الموقوفة خدماتهم، عبر حجز موعد إلكتروني. @TammTalkShow pic.twitter.com/bm7W5pkh9I
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 2, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 18 ساعة
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