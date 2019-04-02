بالفيديو.. آل عقران: ما ذكر في بيان الطيران المدني غير صحيح

نايف السالم(صدى):

علَّق الدكتور فهد آل عقران، نائب رئيس مجلس هيئة الصحفيين، عن منع المصوّرين من تغطية “ مؤتمر الطيران المدني ” ، مؤكدًا أن الهيئة تأكدت من شكوى بعض المصورين وأًصدرت بيانها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” تم ” ، أنه تم إجراء اتصالات بين هيئة الصحفيين وهيئة الطيران المدني، معتبرًا أن بيان الطيران المدني غير واضح وغير صحيح.

وأشار إلى أنه تم إبعاد المصورين وليس كما قال الطيران المدني، موضحًا أنه كان هناك جهة معينة مخولة بالتصوير وليس الصحفيين.

وكانت الهيئة قد أصدرت بيان قالت فيه : ” اتضح بعد استقصاء الأمر محل الشكوى وعبر الفريق المنظم للمؤتمر، أنه لا يتعدى سوى تجاوز عدد من المصورين للمنطقة المخصصة للتصوير، ما اضطر أحد المنظمين لدعوتهم للالتزام بخطة التنظيم والتوجه للمكان المخصص، وذلك قبيل بدء مراسم المؤتمر الرسمية، ولم يتم منع الإعلاميين من التصوير كما أشار البيان بل دعوة بعضهم نحو الالتزام بالتصوير في المكان المخصص وتكرار الدعوة لأكثر من مرة ” .

فيديو | حديث د. فهد آل عقران في برنامج #تم حول خبر هيئة الصحفيين السعوديين تستنكر منع المصوّرين من تغطية “مؤتمر الطيران المدني”.@TammTalkShow pic.twitter.com/58pdZ0FSti — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 2, 2019

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