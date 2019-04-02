صدمة من زوجته اللئيمة !

الأربعاء 3
أبريل
ههههههههههههههههههههه ,,
,, كأنه في عيبوبه لمدة 15 سنه وهي تضحك على دقنه ,,
,, مسكين بعثره لو انجلط .. هذا اهون من انه يفنقش من القهر ,,
الزوجة متسامحة وتتغاضى
بس إذا زعلتها
عطتك ماضيك كله
تكبه لك على راسك😂😂😂😂😂😂😂😂
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ 23 ساعة
ههههههههههههههههههههه ,,
,, كأنه في عيبوبه لمدة 15 سنه وهي تضحك على دقنه ,,
,, مسكين بعثره لو انجلط .. هذا اهون من انه يفنقش من القهر ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 18 ساعة
الزوجة متسامحة وتتغاضى
بس إذا زعلتها
عطتك ماضيك كله
تكبه لك على راسك😂😂😂😂😂😂😂😂