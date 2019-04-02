أم تتهم مشرف ” حضانة ” بالاعتداء الجنسي على ابنتها

القاهرة(صدى):

حررت أم مصرية محضرًا، تتهم فيه مشرف رياض أطفال بالاعتداء الجنسي على ابنتها داخل الحضانة.

وألقي القبض على الرجل، وعُرض على النيابة، التي أمرت بحبسه 4 أيام، على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي.

وتوجهت الأم إلى أحد المستشفيات، وأكد الأطباء تعرض الطفلة للاعتداء دون المساس بغشاء البكارة، فعادت مسرعة إلى المنزل لفحص ملابس طفلتها، لتجد بها آثار دماء، فقصت عليها الطفلة ما فعله معها مشرف ” الحضانة ” ، صاحب الـ 41 عامًا، في يومها الثاني.

وأنكر الرجل الأربعينى في التحقيقات ارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه شيخ المنطقة ولا يمكن أن يفعل ذلك، وتم عرضه على الطفلة وسط 6 آخرين فميزته الطفلة من بينهم، لتشعر الأم بالاستياء بعد إخلاء سبيل المشرف على ذمة التحقيقات، قائلة: ” حق بنتي فين أكيد دي مش أول مرة تحصل وبيبقى فاكر إن الأطفال صغيرين ومحدش هيعرف يحكي اللي حصل. “