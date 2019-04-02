بلاغ رسمي ضد الفنانة هالة صدقي لسبها العاملين معها

القاهرة(صدى):

تقدّم أحدُ المحامين في مصر، ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنانة هالة صدقي، بعد ظهور فيديو لها وهي تسبُّ العاملين معها.

ووصفتهم هالة بأنهم رعاع وحثالة المجتمع، وذلك إن تم إثبات صحة الفيديو المأخوذ من صفحتها الرسمية، وقال المحامي أيمن محفوظ، في بلاغه إن هالة ظهرت في الفيديو وهي تتحدّث بشكل فوقي وعنصري إلى أبعد الحدود، ما أثار غضب جموع الشعب المصري، وأنه لا بد من خضوع ذلك الفيديو إلى خبير فني معتمد، للبحث ما إذا كان صوت المشكو في حقها، من عدمه.

وتابع: ” أن صح ذلك الفيديو وثبت أنه يُمثّل صوت الفنانة فإنها تكون قد ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد 32 98 والمادة 102 من قانون العقوبات والتي تُعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة مقيدة للحرية والغرامة أو كليهما معًا. ”

وطالب المحامي في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هالة صدقي، بعد إحالة الفيديو لخبير أصوات.

اقرأ أيضًا: