” آل ظافر “: مستشفى الأفلاج لم يتأثّر بانقطاع الكهرباء

عادل الحربي(صدى):

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج، فهد آل ظافر، أن المستشفى لم يتأثر بانقطاع التيار الكهربائي الذي استمر لأكثر من ساعة بمدينة ليلى.

وأضاف أن المولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفى عملت بشكل تلقائي، والأقسام عملت بشكلها الطبيعي في استقبال المرضى المراجعين.

وفي سياق متصل، كثفت دوريات المرور تواجدها بطرقات المحافظة، وقام مدير الشعبة العقيد عبدالله الحقباني بالنزول للميدان ومشاركة زملائه رجال المرور في تنظيم حركة السير بتقاطعات المحافظة، التي شهدت ظلامًا دامسًا بسبب انقطاع الكهرباء.

وتشهد محافظة الأفلاج الآن عودة التيار الكهربائي، مع استمرار هطول الأمطار الخفيفة والبرق يضيء سماء المدينة.