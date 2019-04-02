نادي عرعر يحفز جماهيره بالجوائز والهدايا للبقاء في الثانية

محمد السعران(صدى):

دعت إدارة نادي عرعر الرياضي أهالي عرعر عموماً والجماهير الرياضية خصوصاً لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته القادمة والمصيرية أمام نادي الخلود في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية لهذا الموسم ، والتي سيتحدد من خلالها بقاء الفريق في دوري الثانية .

وذلك يوم الجمعة القادم على ملعب المدينة الرياضية في عرعر حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء .وقد وضعت إدارة النادي عدداً من الجوائز القيمة والتي سيتم السحب عليها للجماهير الحاضرة والمؤازرة في أرض الملعب ، من جهة أخرى واصل لاعبو الفريق الأول تدريباتهم اليومية استعدادا للمباراة .