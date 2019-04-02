بالفيديو.. مصاب بتوقف النمو: كنت خائف من السخرية ليلة زواجي

نايف السالم(صدى):

تحدث عامر الكعبي، أحد المصابين بتوقف النمو، عن ليلة زواجه، مؤكدًا أنه لم يكن يريد إقامة حفل زفاف بسبب البشت وكذلك السخرية.

وقال خلال حديثه في برنامج داوود الشريان: ” من حقي أفرح، هذي ليلة من ليالي العمر ” ، مضيفًا : ” لما كنت أسلم على المعازيم كنت فوق الكنبة وحطوا كنبة زايدة وجالس عايدي ” .

وأضاف أن القطاع العام يرفضون توظيفه لأنه قصير القامة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستغله بالسعودة، مضيفًا أن لديه مشكلة في الوظائف والمدارس.

وأشار إلى أنه لم يستطع الزواج من فتاة تعاني من نفس المرض، لأن الأطباء أكدوا له أن هناك نسبة كبيرة أن يصبح الأولاد مثلهما.

الكعبي في حديثه عن ليلة زواجه:

من حقي أفرح، هذي ليلة من ليالي العمر

ويضيف:

لما كنت أسلم على المعازيم كنت فوق الكنبة وحطوا كنبة زايدة وجالس عايدي! #توقف_النمو_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/99xXkk8UGR — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 2, 2019

#داود يركز على أنه يجب على المجتمع أن يكون أكثر لطفًا وأكثر إنسانية

والمشكلة مضاعفة جدًا عند البنات لأن حساسيتهم عالية والكعبي يذكر سبب عدم استطاعته الزواج من ذات الفئة #توقف_النمو_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/VJODlGOsNA — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 2, 2019