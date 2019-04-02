فرح الهادي تعتذر لشهد الزهراني والأخيرة تردُّ بـ” الحذف “

خالد الظفيري(صدى):

اعتذرت الكويتية فرح الهادي، للفاشينيستا السعودية شهد الزهراني، من خلال اتصال هاتفي لها، بعد أن كشفت الثانية عن تفاصيل التصرف الذي قامت به فرح تجاهها في حدث دعائي مؤخرًا.

وأوضحت فرح الهادي للفاشينيستا السعودية خلال الاتصال الهاتفي، أن ما حدث مجرد سوء تفاهم، وطلبت منها أن تتصل بها هاتفيًا إذا حدث بينهما سوء تفاهم، بدلاً من أن تقوم بنشر مقاطع تهاجمها فيها.

وأضافت شهد الزهراني، في مقطع فيديو على سناب شات، أن فرح الهادي مرت بجوارها وتجنبت أن تقوم بتحيتها، ولكن بعد أن قامت بفتح بث مباشر لمتابعيها، اقتربت منها وقبلتها.

وحذفت شهد الزهراني المقاطع من حسابها على سناب شات بعد أن قبلت اعتذار فرح الهادي التي أشعلت الجدل مؤخرًا.