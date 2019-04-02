  • الأربعاء 3

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. فرح الهادي تعتذر لشهد الزهراني والأخيرة تردُّ بـ” الحذف “

فرح الهادي تعتذر لشهد الزهراني والأخيرة تردُّ بـ” الحذف “

فرح الهادي تعتذر لشهد الزهراني والأخيرة تردُّ بـ” الحذف “
خالد الظفيري(صدى):

اعتذرت الكويتية فرح الهادي، للفاشينيستا السعودية شهد الزهراني، من خلال اتصال هاتفي لها، بعد أن كشفت الثانية عن تفاصيل التصرف الذي قامت به فرح تجاهها في حدث دعائي مؤخرًا.

وأوضحت فرح الهادي للفاشينيستا السعودية خلال الاتصال الهاتفي، أن ما حدث مجرد سوء تفاهم، وطلبت منها أن تتصل بها هاتفيًا إذا حدث بينهما سوء تفاهم، بدلاً من أن تقوم بنشر مقاطع تهاجمها فيها.

وأضافت شهد الزهراني، في مقطع فيديو على سناب شات، أن فرح الهادي مرت بجوارها وتجنبت أن تقوم بتحيتها، ولكن بعد أن قامت بفتح بث مباشر لمتابعيها، اقتربت منها وقبلتها.

وحذفت شهد الزهراني المقاطع من حسابها على سناب شات بعد أن قبلت اعتذار فرح الهادي التي أشعلت الجدل مؤخرًا.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2906 ] نشر منذ يوم واحد

كذابات تمثيل لجذب الناس لهم

[ عدد التعليقات: 71200 ] نشر منذ يوم واحد

ياسلام يعني صرتن حبايب ,,

,, الله يهديكن لطريق الحق ، وتتركن البهرجه التي مامنها الا النقصان ,,

[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 21 ساعة

ما فيه داعي تبكين

[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 17 ساعة

قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 16 ساعة

الاعتذار من شيم الفاشينيستيات

[ عدد التعليقات: 12860 ] نشر منذ 12 ساعة

سخيفات المجتمع لا نهتم لهن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *