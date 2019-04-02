مدير تعليم الطائف يتفقد عدداً من مدارس الشمال

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تفقد المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي اليوم (الثلاثاء) عدداً من المدارس التابعة لمكتب التعليم بشمال الطائف بحضور مدير المكتب فهد المورقي، وشملت الجولة التفقدية متوسطة وثانوية القرشيات وابتدائية القرشيات ، كما زار مكتب التعليم بشمال الطائف واطلع على خططه ومنجزاته والتقى المشرفين التربويين بالمكتب ، وزار كذلك ابتدائية ومتوسطة السرار وابتدائية سعيد بن المسيب ، كما وقف على مدرسة عشيرة الثانوية للبنات وكذلك ابتدائية ومتوسطة العرفاء للبنات واطلع فعالياتها وبرامجها وأنشطتها المتنوعة.

وتابع المدير العام المستويات التحصيلية للطلاب والأداء التعليمي المقدم وجهود المدارس نحو أبناءهم ، كما تفقد مرافق المدارس وما تحتويه من تجهيزات تعليمية ، وحث اللهيبي قادة المدارس والمعلمين على بذل الجهود لخدمة الطلبة والعمل على كل ما من شأنه رفع مستوى نواتج التعلم ، مشيدا بالعطاءات المبذولة من قادة المدارس في كل ما يتعلق بالبيئة التعليمية والأداء التعليمي المقدم ، ومثمنا لمكتب التعليم بشمال الطائف ممثلا في مدير المكتب فهد المورقي ومساعديه وفريق العمل من مشرفين ومشرفات جهودهم التي يبذلونها للارتقاء بالعملية التعليمية في مدارس المكتب ومتمنيا للجميع المزيد من التألق والإبداع.